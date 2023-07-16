شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فاركو فى المحطة الأخيرة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره فاركو فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الفارس الأبيض لتأمين المركز الثالث قبل نهاية الموسم، فيما يبحث فاركو عن مباراة مميزة من الناحية الفنية وتجربة بعض اللاعبين والطرق الفنية للبرتغالى برونو روماو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما حتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدهم من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً، وسكنت شباكه 32.

واستقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء وبعض الشباب فى مواجهة فاركو، حيث يرغب فى تجربة بعض اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة المشاركة فى مباراة رسمية، مع تجربة بعض البدلاء، خاصة فى ظل انتهاء الموسم، إلا إن المدير الفنى سيقوم بعمل مزيج ما بين البدلاء والشباب والأساسيين خاصة فى ظل رغبته فى حصد الثلاث نقاط حتى يستمر فى المركز الثالث.

ويعكف أوسوريو على معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ31 ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف، ومن أبرز الأخطاء خطة المباراة، والتشكيل الأساسي، والبدء بلاعبين قادمين من المنتخب الأولمبى من البداية، ويحاول أوسوريو تجنب تكرار الأخطاء فى مواجهة فاركو.

على الجانب الآخر، طلب البرتغالى برونو روماو من لاعبى فريقه تقديم أداء مميز أمام الزمالك، والاستمتاع بالمباراة كونها لن تؤثر على الفريق فى ترتيب جدول الدورى، كما طلب من كل لاعب أن يبرز أفضل ما لديه في تلك المواجهة، كما تحدث مع أفراد جهازه المعاون حول ضرورة استغلال تلك المباراة كتجربة لبعض الفنيات التي سيعتمد عليها في المرحلة المقبلة.