شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز البدلاء لمواجهة الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره الأهلي فى المباراة المقرر لها 23 من الشهر الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدورى، بالبدلاء، وبعض الشباب، وذلك لمنح اللاعبين الأساسيين راحة حتى التجمع لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويغيب عن بيراميدز فى مواجهة الأهلي كل من: علي جبر - أحمد الشناوي - وليد الكرتي … بسبب الحصول على راحة حتى نهاية الموسم، وعبد الله السعيد - رمضان صبحي - شريف إكرامي - دودو الجباس - محمود دونجا - أسامة جلال - إسلام عيسى - هشام محمد - أحمد دعدور بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

واستقر باتشكيو في مواجهة الأهلي بالبدلاء، خاصة فى ظل منح الأهلي هو الآخر راحة للاعبيه الأساسيين بعد الفوز بمباراة القمة 126 أمام الزمالك بنتيجة 4 / 1 وحسم لقب الدورى، مما دفع الجهاز الفني لمنح الأساسيين راحة والاعتماد علي بعض البدلاء والشباب حتى نهاية الموسم.