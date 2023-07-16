شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والمقاولون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمقاولون اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثون باستاد المقاولون العرب، حيث شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير، وطاقم التحكيم بقيادة مصطفى عثمان ولاعبي الفريقين.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى عثمان، ويعاونه إيهاب فخري مساعد أول، وكريم يونس مساعد ثاني، ومبروك نبيل حكم رابع، بجانب محمود بسيوني حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

وتُوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة، في مقابل 14 لقبا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.