شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 78 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط.

وفى المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 17 لقاء وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بتحقيق الفوز على المقاولون العرب الليلة للحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم هذا الموسم من أجل إنهاء المسابقة برقم تاريخى من النقاط.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة من عمر المباراة، وهو ما يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بالمقاولون العرب خلال الأيام الماضية من أجل معرفة أسلوب لعب ذئاب الجبل وطريقته في حالة الهجوم والدفاع وخلال الاستحواذ على الكرة وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة لهذه المباراة.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هانى للإيقاف، وأيمن أشرف وشادى حسين لأسباب فنية، وحمدى فتحى وبرونو سافيو للرحيل عن النادى.

وفى المقابل، وعد مسئولو المقاولون العرب لاعبي الفريق بصرف مكافآت مادية لتحفيزهم للفوز على الأهلى بطل الدوري، وذلك وفقاً للائحة الفريق والتى تتضمن صرف مكافآت للاعبين حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي أو الزمالك.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وطالب شوقى غريب المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بضرورة إستغلال غيابات الاهلى وافتقاد لاعبيه للحماس بعد حسم البطولة رسمياً للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لتعويض خسارتهم القاسية أمام الزمالك في بطولة الكأس بسداسية مقابل هدف.