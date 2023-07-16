شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يستغل الإجازة للاحتفال بعيد ميلاد زوجته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مستغلاً الإجازة التى حصل عليها من الجهاز الفني للفريق الأحمر، ونشر معلول صورة لزوجته عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا روحي".



علي معلول وزوجته



علي معلول مع زوجته

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى عثمان، ويعاونه إيهاب فخري مساعد أول، وكريم يونس مساعد ثاني، ومبروك نبيل حكم رابع، بجانب محمود بسيوني حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

وتُوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة، في مقابل 14 لقبا للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.