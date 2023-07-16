شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى يودع لاعبى الإسماعيلى وينتقل للمصرى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار نهائياً على علاقة محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى بالقلعة الصفراء بنهاية مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة فى مسابقة الدوري المصري

وحصل مسئولو النادي المصري على توقيع محمد الشامي لمدة 3 سنوات، فى صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأصفر بنهاية الموسم الجاري، ليكون الشامي هو أول صفقات المصري فى الميركاتو الصيفي.

وودع محمد الشامى لاعبى الإسماعيلى والجهاز الفني والإداري والطبى بعد نهاية رحلته مع القلعة الصفراء.

وقامت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلي بتكريم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حمزة الجمل، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية وتحملهم المسئولية الفنية فى فترة هى الأصعب فى تاريخ النادى.