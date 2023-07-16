شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستقر على استمرار محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استمرار محمد صبحي فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة فاركو المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى يدرس الدفع بمحمد عواد فى مواجهة فاركو، بعد الأخطاء التى وقع فيها محمد صبحى خلال مواجهة الأهلى التى انتهت بنتيجة 4 / 1 لصالح المارد الأحمر، قبل أن يستقر على استمرار محمد صبحى.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما حتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدها من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل فى 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 32.