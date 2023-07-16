شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يرحل عن أسوان رسمياً بعد الهبوط للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، عن الفريق الجنوبي رسمياً بعد هبوط فريقه للقسم الثاني، على خلفية الهزيمة أمام الداخلية الجمعة فى ختام مسابقة الدوري.

وقاد الرمادي تماسيح النيل منذ الجولة الثالثة، وحقق انتفاضة كبيرة فى بداية مهمته، لكن نتائج الفريق تراجعت الفترة الأخيرة وتلقى هزيمتين من الطلائع والداخلية عصفا بحظوظ البقاء.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة فى تدريب الظفار العمانى لعامين متتاليين.

وتوج الرمادى بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية، ولعب الرمادى لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من الدورات التدريبية.

ودع فريق أسوان الدورى الممتاز، ليكون ثالث الهابطين للقسم الثانى مع غزل المحلة وحرس الحدود، بينما نجا الداخلية من الهبوط بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بفوز الداخلية 4-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين.

افتتح التسجيل للداخلية، عبد الرحمن البانوبى في الدقيقة 42 قبل أن يضيف فانوم ألفريد الهدف الثانى في الدقيقة 45 ، بينما قلص الفارق لأبناء زهرة الجنوب محمد ناجى في الدقيقة 58،وتعادل محمد مرسي في الدقيقة 60،بينما سجل على بهيج الهدف الثالث للداخلية فى الوقت بدل الضائع،واختتم كريستوفر جوهان أهداف الداخلية.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.

بينما احتل فريق أسوان المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 17 مواجهة، سجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 44 هدفا.