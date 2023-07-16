«إصابة خطيرة».. صحفي يفجر مفاجأة بشأن إمام عاشور.. هل يغيب عن كأس العالم للأندية؟ (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الصحفي أحمد عبدالباسط مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمام عاشور، لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي، قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

واقترب إمام عاشور من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث من المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، فجر "عبدالباسط" مفاجأة كبيرة، بعدما أكد أن إمام عاشور يعاني من إصابة ستتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وفي تصريحات له في برنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال عبدالباسط إن إمام عاشور "يعاني من قطع في وتر العضلة الخلفية، وهذه أخطر وأهم إصابة قد تصيب أي لاعب في تلك العضلة".

وأشار الصحفي إل أن إمام عاشور عاد إلى مصر في أبريل الماضي، بعد 3 أشهر فقط من انتقاله إلى ميتييلاند، بسبب معاناته من الإصابة، ورغبته في العلاج منها خلال وجوده بالقاهرة.

وأكد "عبدالباسط" أن إمام عاشور "لم يُعالج من هذه الإصابة بشكل كامل، حيث لم يكمل البرنامج العلاجي الخاص به، وناديه الدنماركي لديه دراية كاملة بهذا الأمر".

وتابع: "الجهاز الطبي لمنتخب مصر أرسل للنادي الدنماركي حقيقة انقطاع إمام عاشور عن العلاج، وهو الانقطاع الذي منع اللاعب للعودة لفريقه في 20 يونيو الماضي".

وعن الفترة التي يحتاجها إمام عاشور للتعافي نهائياً، قال الصحفي: "الإصابة تحتاج علاج 3 أشهر، لكن كل يوم انقطاع يعني أن هذه الفترة ستزيد".

وحال صحت الأنباء، فإن إمام عاشور لن يعود إلى الأهلي قبل شهر أكتوبر من العام الجاري، وفقا لموقع "العين" الإخباري".

وفي هذه الحالة سيكون عاشور جاهزا للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تُقام نهاية العام الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وفي الوقت ذاته، نفت صحيفة "الوطن" تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن إمام عاشور لا يعاني من إصابة في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة إن عاشور خضع لبرنامج تأهيلي في نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، وسيخضع برنامج تأهيلي آخر في الأهلي.

ووفقا للصحيفة، فقد اجتاز إمام عاشور الكشف الطبي للأهلي بنجاح، حيث أثبت سلامته وعدم معاناته من أي إصابة.