شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتصدر غيابات الأهلى أمام المقاولون الليلة فى مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
كما يغيب محمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة.
وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير
خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس، محمد أشرف
خط الوسط: أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، رأفت خليل، أحمد القندوسي، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد زعلوك، محمد شريف، كهربا
وتوج النادي الأهلي، بلقب الدوري المصري، هذا الموسم، قبل نهاية المنافسات بجولتين على حساب بيراميدز.
ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 44 نقطة من 33 مباراة.
ويدير مباراة الأهلي والمقاولون العرب طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى عثمان، ويعاونه إيهاب فخري مساعد أول، وكريم يونس مساعد ثاني، ومبروك نبيل حكما رابعا، بجانب محمود بسيوني حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز