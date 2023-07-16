شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يتصدر غيابات الأهلى أمام المقاولون الليلة فى مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري

ويدخل الأهلي مباراة الليلة أمام المقاولون العرب بغيابات عديدة هى علي معلول لإراحته ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم للإيقاف وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأيمن أشرف وشادي حسين لأسباب فنية.

كما يغيب محمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس، محمد أشرف

خط الوسط: أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، رأفت خليل، أحمد القندوسي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد زعلوك، محمد شريف، كهربا

وتوج النادي الأهلي، بلقب الدوري المصري، هذا الموسم، قبل نهاية المنافسات بجولتين على حساب بيراميدز.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 44 نقطة من 33 مباراة.

ويدير مباراة الأهلي والمقاولون العرب طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى عثمان، ويعاونه إيهاب فخري مساعد أول، وكريم يونس مساعد ثاني، ومبروك نبيل حكما رابعا، بجانب محمود بسيوني حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.