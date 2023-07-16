شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الصين وأوغندا وتونس اليوم فى بطولتى كأس العالم وأفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض منتخبات كرة السلة المصرية، ناشئين وناشئات وشابات، منافساتها في بطولتى أفريقيا وكأس العالم على الترتيب، حيث يلتقى منتخب الناشئات مع تونس، والناشئين مع أوغندا فى البطولة الأفريقية، بينما يلتقى منتخب الشابات مع الصين فى كأس العالم.

وكان منتخب الناشئات تغلب على غينيا فى أولى المباريات، وفاز منتخب الناشئين على المغرب وتشاد وغينيا، بينما خسر منتخب الشابات تحت 19 سنة أمام تشاد في أولى مباريات كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامى مجدى – أنس عبد المطلب – على عسران – أمير مجدى – نور الصاوى – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلوانى – أحمد ربيع – أحمد فادى – عمر عصام.

وتضم قائمة اللاعبات فى البطولة كلا من: إنجى الغايش – خديجة عثمان – ملك الحملى – هنا الجولى – نادين نجيب – ياسمين الجمال – هيا الحلوانى – هنا الباز – جودى الباز – حلا الوكيل – جودى الجوهرى – ريناد طارق