شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ناديا تنتظر موقف اتحاد الكرة من تطبيق دورى المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم فريقا غزل المحلة وأسوان إلى أندية دورى المحترفين فى القسم الثانى، وذلك بعد هبوطهما بشكل رسمى بعد هزيمتهما أمام حرس الحدود والداخلية في الجولة الأخيرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت الفترة الأخيرة بعض الأحاديث التى زعمت أن اتحاد الكرة يدرس تأجيل تطبيق دورى المحترفين فى الموسم الجديد، وتأجيله لأجل غير مسمى، بعد شكوى العديد من الأندية التى طالبت بتأجيله.

واكتملت أندية دورى المحترفين الـ20 بعد انضمام غزل المحلة وأسوان مؤخرا، ليكتمل فرق المنافسة فى انتظار قرار حاسم سواء بتطبيقه أو تأجيله.





20 ناديا فى المحترفين

وضمن 20 ناديا التواجد فى دورى المحترفين "أ" فى الموسم المقبل المؤهل للدورى المصرى الممتاز، وهى كل من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي: راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقا بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.