شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد يوسف الصافى فى صفوف الطائرة بعد انتهاء رحلة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى اللاعب الشاب يوسف حمدى الصافى بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة بعد انتهاء رحلته مع بوتيفين الفرنسى. واستقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد عقد نجمى الكرة الطائرة أصحاب الخبرات عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمدة 4 سنوات قادمة، للاستفادة من خبراتهما خلال المرحلة المقبلة. ويسعى الأهلى لتصحيح الأوضاع فى صفوف الكرة الطائرة، بعد خسارة الدورى وكأس مصر الموسم الماضى، وعدم المشاركة فى البطولة الأفريقية. وتعاقد الأهلي مؤخراً مع مدير فنى من المدرسة الإسبانية قبل بداية الموسم الجديد خلفا لـ محمد مصيلحي الذى تولى المهمة الفنية لفريق بتروجت.

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