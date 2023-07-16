شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عمر الوحش وأحمد عادل ومدبولى عن الإسماعيلى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الثلاثى "عمر الوحش وأحمد مدبولى وأحمد عادل عبد المنعم" لاعبو النادى الإسماعيلى عن القلعة الصفراء بشكل رسمي بعد نهاية عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وعدم قيام الإدارة الصفراء بتمديد تعاقدهم.

وأسدل الستار بشكل رسمي على علاقة عمر الوحش بالإسماعيلى قبل نهاية مباريات الدوري بعد قرار الجهاز الفنى بإيقافه هو وزميله ومحمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعبان عقب المران.

كما انتهى تعاقد أحمد مدبولى مع الإسماعيلى بنهاية الموسم ولم تفلح محاولات الإدارة في تمديد تعاقد اللاعب رغم كونه عنصر أساسياً في تشكيلة الدراويش طوال المواسم السابقة.

وعلى نفس الوتيرة، انتهت رحلة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلى مع الدراويش بسبب انتهاء تعاقده مع النادى حيث انضم للفريق الأصفر لمدة موسمين فقط ولم يتم تمديد التعاقد رغم مشاركة الحارس بصفة أساسية في المباريات وظهوره بشكل مميز عقب إصابة محمد فوزى الحارس الاساسى بقطع في غضروف الركبة.

وقامت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلي بتكريم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حمزة الجمل، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية وتحملهم المسئولية الفنية فى فترة هى الأصعب فى تاريخ النادى.