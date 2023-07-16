شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عمر الوحش وأحمد عادل ومدبولى عن الإسماعيلى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر
كما انتهى تعاقد أحمد مدبولى مع الإسماعيلى بنهاية الموسم ولم تفلح محاولات الإدارة في تمديد تعاقد اللاعب رغم كونه عنصر أساسياً في تشكيلة الدراويش طوال المواسم السابقة.
وعلى نفس الوتيرة، انتهت رحلة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلى مع الدراويش بسبب انتهاء تعاقده مع النادى حيث انضم للفريق الأصفر لمدة موسمين فقط ولم يتم تمديد التعاقد رغم مشاركة الحارس بصفة أساسية في المباريات وظهوره بشكل مميز عقب إصابة محمد فوزى الحارس الاساسى بقطع في غضروف الركبة.
وقامت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلي بتكريم الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حمزة الجمل، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية وتحملهم المسئولية الفنية فى فترة هى الأصعب فى تاريخ النادى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز