شكرا لقرائتكم خبر عن لويس إدوارد يودع لاعبى المقاولون بعد انتهاء تعاقده مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكولومبي لويس إدوارد، صانع ألعاب المقاولون العرب، رسالة وداع إلى زملائه بالفريق بعد انتهاء تعاقده مع ذئاب الجبل. وكتب لويس إدوارد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "كان موسماً مميزاً، القليل يفهم ذلك ولكن الوقت يتغير ويجب أن نتطلع إلى محطات جديدة، الحمد لله وشكراً لكال من دعمني، شكراً على كل شيء، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات".

وينتهي تعاقد لويس إدوارد مع المقاولون العرب بنهاية الموسم الجاري، وكان اللاعب قد انضم إلى المقاولون العرب فى موسم 2018، وخاض إدوارد 156 مباراة مع ذئاب الجبل، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 23.



لويس ادوارد

ويحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.