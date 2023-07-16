شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقود تشكيل الزمالك المتوقع فى مواجهة فاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة فاركو، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف روقا - سيد نيمار - إبراهيما نداى - أحمد عبد الرحيم إيشو - محمد حسام بيسو

فى الهجوم: سيف الدين الجزيرى - محمد صلاح

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 59 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى مثلها، وسجل لاعبوه 50 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا، فيما حتل فاركو المركز التاسع برصيد 41 نقطة، حصدهم من 33 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً، وسكنت شباكه 32.