سر زيارة حسام عاشور إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قام حسام عاشور، نجم وقائد النادي الأهلي السابق، بزيارة مقر النادي بالجزيرة أمس السبت.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن حسام عاشور التقط صورا رفقة أولاده وبعض العاملين بالنادي، قبل أن يغادر سريعًا.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، كشف حسام عاشور عن سر زيارته لمقر النادي الأهلي في الجزيرة، وظهوره في ملعب مختار التتش.

وقال عاشور: "كنت أتواصل مع بعض الأصدقاء والأشخاص الذين تربطني بهم علاقة صداقة داخل النادي، وكنت قريبا من مختار التتش، فقررت زيارة النادي للاطمئنان عليهم."

وأضاف القائد التاريخي للنادي الأهلي: "حرصت على مصافحة العمال بالنادي، وكذلك بعض اللاعبين الذين كانوا موجودين لخوض التدريبات، ورحلت سريعا."

كما نفى حسام عاشور عقد جلسة بينه وبين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للحديث عن أي مستحقات أو أمور مالية سابقة، مشددا على أن الزيارة كانت بهدف الاطمئنان على بعض الأصدقاء.

يشار إلى أن عدلي القيعي كان قد صرح عبر قناة "النهار" التليفزيونية: "أشفقت على حسام عاشور بسبب الطريقة التي أنهى بها مسيرته مع الأهلي".

وسبق أن صرح "عاشور" بأن "الأهلي طلب مني الاعتزال أو اللعب لناد آخر، وكنت أتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي، لكنه باعني بعد هذا التاريخ، وفوجئت بمطالبتهم لي بالاعتزال أو اللعب لناد آخر، لكني لم أقرر ما سأفعله خلال الفترة المقبلة"، وفقا لموقع "مصراوي".

وانتقل حسام عاشور إلى نادي الاتحاد السكندري في موسم 2020.

وبدأ "عاشور" مسيرته مع النادي الأهلي وهو في سن 17 عامًا، ويعد من أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات في تاريخ النادي الأحمر برصيد 36 لقبا.