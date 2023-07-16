موعد مباراة الزمالك وفاركو الليلة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وفاركو، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وفاركو والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد، وتُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، حصل عليها بعد أن خاض 33 مباراة، بواقع 17 فوزًا، و8 تعادلات، و8 هزائم، بينما يحتل فاركو المرتبة العاشرة بعد أن خاض نفس عدد المباريات، ولكن فاز في 9 مواجهات فقط، وتعادل 14 مرة، ونال الهزيمة 10 مرات.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو

حراسة المرمى كل من محمد عواد - محمد صبحي

في خط الدفاع عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.