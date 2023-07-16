لويس إدوارد يودع زملائه بعد إنتهاء تعاقده مع المقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - ودع الكولومبي لويس إدوارد، صانع ألعاب فريق المقاولون العرب، زملائه بالفريق بعد انتهاء تعاقده بالموسم الحالي مع ذئاب الجبل، بعد إضمامه فى موسم 2018، وخاض بقميص الذئاب 156 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 23.

ونشر لويس إدوارد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "كان موسماً مميزاً، القليل يفهم ذلك ولكن الوقت يتغير ويجب أن نتطلع إلى محطات جديدة، الحمد لله وشكراً لكال من دعمني، شكراً على كل شيء، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات".

لويس إدوارد

في سياق متصل يستضيف المقاولون العرب مساء اليوم نظيره الأهلي ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء اليوم الأحد 16 يوليو، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بعد خوض 30 مباراة، وحسم البطولة بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات.

بينما يقع فريق المقاولون العرب بالمركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 44 نقطة من الفوز في 9 والتعادل في 17 والخسارة في 7.