تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يُجري الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عدة تعديلات في تشكيل الزمالك المتوقع لواجهة فريق فاركو مساء اليوم الأحد.

ويلتقي فريقي الزمالك وفاركو ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت قائمة الزمالك التي أعلنها أوسوريو أمس غياب العديد من نجوم الفريق، ويأتي علي رأسهم شيكابالا وفتوح والمثلوثي وحسام عبدالمجيد، ليكون التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي:

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني ومصطفي الزناري وحاتم سكر.

في خط الوسط: محمد اشرف روقا وعمر جابر وسيد نيمار وزيزو وإبراهيما نداي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري ومحمد صلاح.

وكان المدرب قد اختار قائمة تضم في

حراسة المرمى كل من محمد عواد - محمد صبحي

في خط الدفاع عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي

خط الهجوم سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي ودونجا وناصر منسي للإصابة الي جانب احمد فتوح وشيكابالا وحمزة المثلوثي للراحة وشبانة وسامسون أوكيونولا لأسباب فنية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة، حصدها من 33 مباراة بواقع 17 فوزًا، و8 تعادلات، و8 هزائم، بينما يأتي فاركو في المرتبة التاسعة بعد أن خاض نفس عدد المباريات، ولكن فاز في 9 مواجهات فقط، وتعادل 14 مرة، ونال الهزيمة 10 مرات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فاركو على ملعب استاد القاهرة، في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد، وتُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وفاركو إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى الشهدي، ويعاونه رمضان هنداوي مساعد أول، وأحمد عادل مساعد ثاني، وسامح حسين حكم رابع، بجانب وائل فرحان حكم فيديو، ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.