قائمة الأهلي السعودي لمعسكر النمسا.. غياب السومه وتواجد فيرمينو وميندي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فريق أهلي جده السعودي صباح اليوم الأحد، عن قائمة الفريق، التي ستسافر إلى النسما، من أجل خوض المعسكر الإعدادي تحضيرًا للموسم الجديد 2023/2024.

وكان فريق الأهلي دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين ذو الطراز العالمي، بداية بالتعاقد مع النجم البرازيلي فيرمينيو، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إضافة إلى الثلاثي المحلي عبدالله عطيف، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي.

وسط مفاوضات مكثفة لضم النجم الزائري رياض محرز، والذي من المنتظر أن يجري الكشف الطبي اليوم الإثنين لإتمام تعاقده بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي معسكره الإعدادي، اليوم الأحد، في دولة النمسا، على أن يمتد إلى 20 يوماً يتخلله برنامج تدريبي لياقي وبدني وفني مع خوض الفريق الكروي عدداً من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد.

قائمة الأهلي لمعسكر النمسا

"إدوارد ميندي - عبدالرحمن الصائبي - عبدالإله عبده - محمد الربيعي - بندر الشمراني - عبدالله مسعود - عبدالله مجرشي - ريان حامد - مناف أبو يابس - عبدالباسط هندي - فهد محمد - فيصل الصبياني - إزجيان أليوسكي - إبراهيم الزبيدي - أحمد النخلي - عبدالرحمن الحصياني - أيمن فلاتة - عبدالكريم دارسي - زياد الجهني - علي الأسمري - عبدالله عطيف - رياض بودبوز - مودو بارو - ياسين الزبيدي - محمد المجحد - عبدالله المقرن - فهد الرشيدي - سميحان النابت - مراد خضري - ماركوس أمارال - حسن العلي - هيثم عسيري - روبرتو فيرمينو".

وأكدت تقارير صحفية من السعودية حسم الأهلي صفقة رياض محرز بشكل شبه نهائي على أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات بعد وضع الرتوش الأخيرة على العقد بين الطرفين.

ويسعى الأهلي لحسم المزيد من الصفقات لدعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، إذ يستهدف الراقي العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري واستعادة مكانه الطبيعي بين الكبار عقب الموسم الكارثي والهبوط لدوري يلو الموسم الماضي.

صفقات الأهلي السعودي حتى الآن:

وتعاقد الأهلي حتى الآن من النجم البرازيلي فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، كما تعاقد مع الحارس السنغالي العملاق إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي، قبل أن يحسم اليوم ثالث صفقاته بضم محرز.