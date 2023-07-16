شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يضع محمد صلاح فى قائمة الثلاثى فوق السن بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بالإجماع، على اختيار محمد صلاح فى قائمة اللاعبين الثلاثة الذين سيتم استدعاؤهم فوق السن للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

وكشف مصدر فى الجهاز الفني للمنتخب لـ"الخليج 365"، أنه من الصعب تجاهل اختيار لاعب بقيمة صلاح فى القائمة المشاركة بالأولمبياد، ولكن سيكون ذلك مرهوناً بموافقة اللاعب ونادى ليفربول.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني استقر على الاستفادة من خيار اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن، لذا سيتم الاستقرار على الثلاثي الفترة المقبلة، والأقرب أن يكون محمد صلاح على رأسهم، بجانب لاعب وسط ومدافع آخرين يتم المفاضلة فيهما بين أكثر من لاعب.

من جهته طلب البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، من اتحاد الكرة إقامة 4 معسكرات تحضيرية للمنتخب، استعداداً للمشاركة فى أولمبياد باريس المقرر لها الصيف المقبل، واستقر ميكالي على إقامة معسكرين للمنتخب فى سبتمبر ونوفمبر المقبلين من العام الجاري، ومعسكرين آخرين في يناير ومارس من العام المقبل، قبل الدخول في يونيو من العام المقبل في المعسكر الإعدادي للأولمبياد.

وتلقى المنتخب الأولمبى أول خسارة تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة حينما خسر أمام نظيره المغربي، في اللقاء بنتيجة 2-1 في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024، بعدما ضمن المنتخبان التأهل للأولمبياد بصرف النظر عن النتيجة.