شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات قوية على هامش مران ناشئي الاسكواش قبل بطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش تدريباته بمعسكره فى مدينة ملبورن بأستراليا للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 18 إلى 29 يوليو الجاري. وسادت حالة من المعنويات المرتفعة بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أشرف حنفي استعداداً لانطلاق المنافسات. وأكد أشرف حنفي، المدير الفني للمنتخب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنتخب أدى تدريباته داخل معسكره بشكل جيد استعداداً للبطولة، ويرافق اللاعبين رئيس البعثة أحمد حواس والمستشار الفني أشرف حنفي. وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش، عن جدول منافسات بطولة العالم للناشئين،وجاءت قائمة مصر كالتالي: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي، زينة زين، ندين الحمامي، ونور مجاهد. وفي منافسات الرجال: محمد زكريا، سلمان خليل، كريم التركي، ياسين شهدي، وعمر صبحي. وتقام البطولة بمشاركة 245 لاعبا ولاعبة، عبر بطولة الرجال الفردية ، وبطولة السيدات الفردية ، وبطولة الفرق النسائية. وتحمل البطلة المصرية أمينة عرفي، لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش عن النسخة الماضية.

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