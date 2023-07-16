شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب جمعة محترفة كرة اليد تعلن الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رحاب جمعة، لاعبة كرة اليد المصرية، اعتزالها بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة حققت خلالها عددا كبيرا من النجاحات على المستوى المحلي والدولي.

ونشرت رحاب جمعة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "وداعًا كرة اليد.. انتهى المشوار.. عمرى ما تخيلت إني هيجي يوم واكتب الكلام ده خالص بس دي سنة الحياة ،الحمد لله حققت كل حاجة حلمت بيها في لعبة كرة اليد وده كان فضل من ربنا ونعمة كبيرة عليا ،لحظات كتير مرت عليا من انكسار وانتصار وفرح وحزن ،عمري ما هنسى دعم الناس ليا خلال مسيرتي في لعبة كرة اليد، وبما أني مستحيل ألبس تي شيرت منتخب مصر لكرة اليد للسيدات مرة تانية وأنه خلاص مفيش هدف الواحد بيلعب عشانه غير حبه لكرة اليد ،النهاردة أنا بعلن اعتزالي لعبة كرة اليد بشكل كامل ،ادعولي ربنا يوفقني في حياتي مع زوجي وحياتي المهنية ،شكرًا لكل حد وقف جنبي ،شكرًا لكل الناس اللي دعمتني ولكل صحفي واعلامي اتكلم عني إيجابًا أو سلبًا، شكرًا لكي يا أمي على كل اللي عملتيه معايا ❤️❤️ أمي هي البطلة التي حققت المستحيل".

وأرفقت اللاعبة صورا لها خلال ممارسة كرة اليد، وصورة أخرى مع والدتها وهى في مرحلة الطفولة وبداياتها مع اللعبة.

بدأت رحاب جمعة مسيرتها داخل النادي الأهلي وحصدت العديد من البطولات داخل جدران القلعة الحمراء، قبل أن تخرج للاحتراف وتتنقل بين صفوف عدد من الأندية، إلى أن أعلنت اعتزالها بشكل نهائي.