شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على توقيع سوزا واللاعب يصل القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال الساعات الماضية، بعد الاتفاق مع النادي الكوري على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة .

ومن المقرر أن يصل سوزا ووكيل أعماله القاهرة خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي، ثم إعلان الانتقال الرسمي للقلعة الحمراء.

وانضم إلى جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي موسم 2020 قادما من الدوري البرازيلي، حيث بدأ مسيرته في 2014 برفقة نادي كورشوما البرازيلي.

جوستافو سوزا كان قريباً من الانضمام إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية لكن حدث خلاف في بعض الأمور لتفشل الصفقة وقتها قبل أن يُجدد مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع اللاعب والنادي الكوري وتُكلل المفاوضات خلال اليومين الماضيين.

وشارك سوزا مع جيونبك هيونداي في 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة وخاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21.

ولد جوستافو يوم 29 مارس 1994، في ساو باولو ويلعب في مركز المهاجم في نادي جيونبوك الكوري الجنوبي.

وانتقل سوزا إلى نادي كورينتثيانز البرازيلي ولعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف ، ولعب في كورينثيانز في الفترة من 2016 - 2020، لكن تخللها العديد من الإعارات كانت أهمها اللعب مع نادي إنترناسيونال، لكنه لم يشارك في أي مباراة.