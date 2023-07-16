شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمد معسكر برج العرب استعداداً لنهائى كأس الرابطة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق البورسعيدى فى برج العرب، استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تجمع المصري وسيراميكا السبت المقبل.

وتعرض النادي المصري للهزيمة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري أمام سموحة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي فى الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.