ماذا قدم الزمالك وفاركو فى الدورى قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 34.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 32.

وعكف أوسوريو مدرب الزمالك على معالجة الأخطاء التى وقع فيها الفريق أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ31 ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف، ومن أبرز الأخطاء خطة المباراة، والتشكيل الأساسي، والبدء بلاعبين قادمين من المنتخب الأولمبى من البداية، ويحاول أوسوريو تجنب تكرار الأخطاء فى مواجهة فاركو.