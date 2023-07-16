شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن صفقة إمام عاشور خلال ساعات.. واللاعب يجتاز الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن مسئولو النادي الأهلي صفقة إمام عاشور خلال الساعات المقبلة، بعدما خضع اللاعب خلال الساعات الماضية لجلسة تصوير داخل النادى تمهيداً لإعلان الصفقة التى انتهى منها الأهلي بشكل رسمي.

واجتاز إمام عاشور الاختبار الطبي الذى خضع له أيضاً تمهيداً لارتداء القميص الأحمر، بعدما حسم مسئولو الأهلي جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة مع نادي ميتيدلاند الدنماركي.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.