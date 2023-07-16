شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على بيع عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى لأعلى سعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادى الإسماعيلى على بيع الثنائى عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لحل الأزمة المالية التي يعانى منها الدراويش خلال الفترة الحالية.

ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى الوصول لأعلى سعر للموافقة على بيع نجمى الفريق، سواء كان العرض داخلياً أو خارجياً، بهدف استغلال هذه المبالغ فى ترتيب أوراق الفريق وتسديد مستحقات لاعبيه، وإنهاء دوامة الأزمات القضائية التى تلاحق النادى استعداداً للموسم الجديد.

ويرتبط عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى بعقود سارية مع الإسماعيلى، ولكن الثنائى يعد هدفاً للعديد من الأندية التي ترغب فى الحصول على خدماتهما استعداداً للموسم الجديد.

وكرمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلي الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حمزة الجمل، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية وتحملهم المسئولية الفنية فى فترة هى الأصعب فى تاريخ النادى.