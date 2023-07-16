كشف حساب شوقى غريب أمام الأهلى قبل مباراة المقاولون.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك شوقى غريب المدير الفنى للمقاولون العرب مسيرة حافلة فى سجله التدريبى، حيث تولى تدريب 5 فرق بالدورى المصرى، بخلاف قيادته للمنتخبات الوطنية المختلفة، وجاءت تلك الفرق كالتالى: المقاولون العرب، الإسماعيلى، سموحة، الاتحاد السكندرى، والإنتاج الحربى.

واجه شوقى غريب النادى الأهلى فى 9 مباريات سابقة، خلال قيادته لـ3 فرق، حقق خلالها فوزا وحيدا وخسر 8 مباريات أخرى، وسجلت فرق شوقى غريب 4 أهداف فى الأهلي، واستقبلت شباكه 15 هدفاً.