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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب أمام الأهلى قبل مباراة المقاولون.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويمتلك شوقى غريب المدير الفنى للمقاولون العرب مسيرة حافلة فى سجله التدريبى، حيث تولى تدريب 5 فرق بالدورى المصرى، بخلاف قيادته للمنتخبات الوطنية المختلفة، وجاءت تلك الفرق كالتالى: المقاولون العرب، الإسماعيلى، سموحة، الاتحاد السكندرى، والإنتاج الحربى.
وجاءت مواجهات شوقى غريب مع النادى الأهلى من خلال الفرق التى دربها كالتالى:
ـ مع الاتحاد السكندرى فى موسم 2004
خسر فى الدور الثاني 2/0
ـ مع سموحة
فى موسم 2012: خسر في الدور الأول 3/1، وفاز في الدور الثانى 1/0.
فى موسم 2013: خسر 2/0
ـ مع الإنتاج الحربى
فى موسم 2016: خسر فى الدور الأول 1/0، وخسر فى الدور الثانى 2/0.
في موسم 2017: خسر فى الدور الأول 2/0.
- مع المقاولون العرب فى موسم 2022 بكأس مصر: انتهت المباراة بالتعادل 1-1 وفاز الأهلى بركلات الترجيح 4-3
- مع المقاولون العرب فى الدور الاول لدوري هذا الموسم خسر 2-1 من الأهلى .
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