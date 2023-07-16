شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم اتفاقه لضم أدهم العيدة لفريق كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع اللاعب المصري الكندي أدهم العيدة للانضمام إلى صفوف فريق كرة السلة فى الموسم الجديد، ويتبقى الاتفاق على التفاصيل الأخيرة لإتمام الصفقة بشكل رسمي، ليكون ثالث صفقة للفريق الأبيض خلال الانتقالات الصيفية.

ونجح مسئولو نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى تدعيم فريق كرة السلة بصفقات جديدة بعد التعاقد مع الثنائى أحمد إسماعيل قادما من الأهلى، وعلى عمر من الاتصالات.

ويسعى الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعب المحترف أوجى مايو، فى ظل رغبة اللاعب الاستمرار مع الفريق، واندماجه مع لاعبى الأبيض، بجانب قدراته الفنية.