«عامل فيها بطل».. تعليق قوي من مرتضى منصور على استقالة أحمد دعبس من مجلس الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، على استقالة أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مرتضى، في فيديو عبر قناة "الزمالك": "متواجد في النادي رغم قرار عزلي، من أجل خدمة الأعضاء، ولا أنظر إلى مصالحي الشخصية".

وأضاف مرتضى منصور: "المجلس كله محترم، ومتمسك بخدمة النادي، ومش عاوز اتكلم على اللي عمل فيها بطل وقدم استقالته ورحل، كل واحد حر في اختياراته".

وأوضح: "الأمور ليس سهلة، وهناك حرب كبيرة ومؤامرات ضد النادي والمجلس، والأشخاص معروفين للجميع، ولكن نحن مستمرين ومكملين في النادي وسنعمل على حل جميع الأزمات".