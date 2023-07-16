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«عامل فيها بطل».. تعليق قوي من مرتضى منصور على استقالة أحمد دعبس من مجلس الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر -    

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، على استقالة أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مرتضى، في فيديو عبر قناة "الزمالك": "متواجد في النادي رغم قرار عزلي، من أجل خدمة الأعضاء، ولا أنظر إلى مصالحي الشخصية".

وأضاف مرتضى منصور: "المجلس كله محترم، ومتمسك بخدمة النادي، ومش عاوز اتكلم على اللي عمل فيها بطل وقدم استقالته ورحل، كل واحد حر في اختياراته".

وأوضح: "الأمور ليس سهلة، وهناك حرب كبيرة ومؤامرات ضد النادي والمجلس، والأشخاص معروفين للجميع، ولكن نحن مستمرين ومكملين في النادي وسنعمل على حل جميع الأزمات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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