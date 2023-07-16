الأهلي أمام المقاولون والزمالك يواجه فاركو.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 16-7-2023، مباراتان ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في ختام الموسم الحالي 2022 - 2023.

ويواجه الأهلي فريق المقاولون العرب، على استاد الجبل الأخضر، في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري.

كما يلتقي الزمالك مع فاركو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ختام مشوار الفريق الأبيض بالبطولة المحلية هذا الموسم.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الأهلي والمقاولون العرب، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

الزمالك وفاركو، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Ontime sports 2.