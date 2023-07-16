شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الأهلى النهائى من التعاقد مع مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر فى النادي الأهلي حقيقة الأنباء التى ترددت، خلال الساعات الماضية، حول حصول إدارة النادى على خدمات مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وارتبط اسم مصطفى فتحي، لاعب التعاون السعودي المُعار لنادي بيراميدز، بالأهلي على مدار الأيام الماضية، وتحدثت بعض التقارير عن تفاوض الأهلي مع اللاعب الشاب، الذى يُعد أحد أبرز مواهب الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

ورغم أن البعض أكد حصول الأهلي على توقيع مصطفى فتحي وإنهاء الصفقة مع نادي التعاون، إلا أن مصدراً فى الأهلي قال إن الأمر غير صحيح، وأن مصطفى فتحي خارج حسابات الأحمر تماماً.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف.