شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب مواجهة منتخب لاتينى وآخر آسيوى فى معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، منتخباً من أمريكا الجنوبية وآخر آسيويا لمواجهتهما فى معسكر الفراعنة المقبل استعداداً للأولمبياد.

ويرغب ميكالي فى اختيار مدارس متنوعة لمواجهتها فى المعسكرات المقبلة التى تسبق الأولمبياد، وقرر اختيار منتخبات من كافة القارات وعدم الاكتفاء بالمواجهات مع المنتخبات الأفريقية.

وكتب منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي اسمه بحروف من ذهب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية دون أن تتلقى شباكه أي هدف، ليصبح الفراعنة أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى المباراة النهائية دون أن يتلقى أي هدف.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة القارية بالتعادل السلبي مع منتخب النيجر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على كل من مالي بنتيجة 1-0، ثم الجابون بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.. وفي الدور نصف النهائي نجح المنتخب الوطني في عبور عقبة منتخب غينيا بالفوز عليه بهدف نظيف، ليتأهل للمباراة النهائية، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس.