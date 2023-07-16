شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والمقاولون فى الدورى قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 78 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 24 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ58 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ8 أهداف فقط.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 17 لقاء وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 29.

وحقق الأهلى الفوز على الزمالك برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما تعادل المقاولون العرب سلبياً مع الاتحاد السكندري فى آخر ظهور بالدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي والمقاولون العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



