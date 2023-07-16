شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفاضل بين التجديد لـ إيزى إيميكا وإتمام صفقة حميد ماو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسؤولو النادي المصري بين إتمام إجراءات التعاقد مع التنزاني حميد ماو، لاعب غزل المحلة، خلال الميركاتو الصيفي المرتقب، فى ظل حصول النادي البورسعيدي على توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم خلال يناير الماضى، وبين تجديد عقد النيجيري إيزى إيميكا لاعب وسط الفريق البورسعيد، والذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وانتهى عقد حميد ماو لاعب وسط غزل المحلة مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ مجاناً.

وأجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي في الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.

وتأهل النادي المصري إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عقب الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على فريق فيوتشر بنتيجة 3/1، بركلات الجزاء الترجيحية.