شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يودعون المقاولون العرب بعد مواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي مهمة الرباعي "أحمد فوزي، أحمد عاطف "قطة"، الحبيب أحمد حسن، وفادي فريد" مع المقاولون العرب عقب المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل مع النادي الأهلي فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري.

وتنتهي إعارة ثنائي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة"، كما تنتهي إعارة الحبيب أحمد حسن لاعب زد، وفادى فريد مهاجم البنك الأهلي، بنهاية الموسم الجاري للمقاولون العرب.

ويحل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، وقبل 3 أيام من مباراة القمة التي فاز بها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر، الذى أعاد هيكلة فريق الكرة، ونجح فى تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.