كواليس حديث زيزو مع محمد الشناوي بعد القمة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصطفى سيد، والد أحمد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس حديث نجله مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عقب انتهاء مواجهة القمة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قال والد زيزو إن محمد الشناوي حرص على مواساة نجله ودعمه عقب لقاء القمة، وتوجه له مشيدًا بمستواه، وطالبه بالتركيز في الفترة المقبلة للتألق مع منتخب مصر.

وأضاف والد أحمد سيد زيزو، أن نجم الزمالك يتمتع بعلاقة جيدة مع معظم لاعبي الدوري المصري، وهو محبوب بين زملائه في صفوف نادي الزمالك ومنتخب مصر كذلك.

وفي وقت سابق، أكد والد أحمد زيزو أن عقد اللاعب الدولي مستمر مع نادي الزمالك حتى عام 2025، ولن يرحل عن صفوف الفريق الأبيض إلا بموافقة إدارة النادي، مشيرًا إلى أنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، لكن إدارة نادي الزمالك رفضتها وتتمسك ببقاء اللاعب.