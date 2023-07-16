إشادة أفريقية بنتائج كرة السلة المصرية في الفترة الحالية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص NBA Africa على توجيه التهنئة الي الاتحاد المصري لكرة السلة، بعد المستوي المميز الذي ظهرت عليه كرة السلة المصرية خلال الفترة الحالية.

ونجحت مصر على تحقيق جميع البطولات التي شاركت فيها سواء على مستوي المنتخبات أو الأندية ، وهو ما نال إشادة الجميع داخل الاتحاد الافريقي لكرة السلة نحو مصر في الفترة الأخيرة.



وكان المنتخب المصري نجح في التأهل إلي كأس العالم، بالإضافة إلي تأهل منتخبات الشباب والفتيات الي نهائيات كأس العالم تحت 19 سنة.

كما يشارك 5 منتخبات مختلفة في بطولات العالم 3x3.

نتائج مميزة على مستوى الأندية



وعلى مستوى الأندية نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب BAL، بينما حقق فريق سبورتنج بطولة أفريقيا للسيدات، بالإضافة إلي تحقيق فريق 3x3 بالميدالية الفضية في سلسلة Women's Series.

ويخوض سبعة لاعبين مصريين مسيرتهم المهنية في القسم الأول من دوري الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات NCAA وهم: إسماعيل مسعود (جورج تاون)، عصام مصطفى (جامعة كاليفورنيا)، علي خليفة (BYU)، آدم موسى (ولاية تارلتون)، مالك عبد الجواد (ولاية موراي)، بلال الشاكري (ووفورد) وياسين حسين (تينيسي آت مارتن). كما تقضي جنى الألفي أيضًا عامها الأول في UConn، وتلعب جنى طارق سلمان في BYU.

وتم اختيار عبد الله أحمد البالغ من العمر 19 عاماً للانضمام لفريق وستشستر نيكس ضمن المسودة الدولية لدوري NBA G لموسم 2023-2024، ليكمل التواجد المميز للشباب المصري في الولايات المتحدة.

وقال محمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس NBA Africa ومدير مكتب NBA مصر: "اللعب على المستوى الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية له تأثير إيجابي كبير على لاعبينا. أمثال إيهاب أمين وعمر عرابي وأنس أسامة ويوسف شحاتة وعاصم مرعي خير مثال على ذلك".

فاز عرابي وأمين بلقب BAL هذا العام مع الأهلي، بينما كان أسامة - الذي يلعب حاليًا مع فريق الاتحاد السكندري - ضمن تشكيلة الزمالك، بطل BAL في 2021. شارك سيف الدين هنداوي في BAL هذا العام مع بترو دي لواندا الأنجولي من خلال برنامج BAL Elevate التابع لأكاديمية NBA. ويتدرب علي عسران حاليًا في أكاديمية NBA في السنغال.

وتابع عبد المطلب "على مستوى السيدات، لدينا حاليًا جنى الألفي وجنى طارق في جامعات أمريكية. قبل ذلك كان لدينا نادين السلعاوي ورنيم الجداوي وميرال أشرف وريم موسى وهالة شعراوي. كل منهم كان له تأثير كبير على كرة السلة المصرية للسيدات في السنوات الأخيرة."