أشرف صبحي: النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي؛ حفل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة توتال انرجيز لتنفيذ دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، وتنظيم الدوري وتوفير الدعم اللازم له ومهمة تنظيم المنافسات والإشراف عليها، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



حضر الحفل، الدكتور نائل عبد الرحمن درويش نائبًا عن وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والسيد توماس شتراوس مدير عام توتال انرجيز إيجبيت، السيد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية ومسئولي شركة توتال، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

في البداية، استعرض الإعلامي أحمد شوبير، فيديو توضيحي عن دوري مراكز الشباب ومراحله التفصيلية وجدول انطلاقه ونهايته، والجوائز والفرق المشاركة من 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية، كما أعلن شوبير عن تميمة لدوري مراكز الشباب تحمل اسم "كابتن طاقة".

صبحي: 40 مليون موازنة تقديرية لدوري مراكز الشباب بكافة المحافظات يعكس الإهتمام بالشباب



في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.



وألمح وزير الرياضة إلى أن الوزارة من خلال اللجان المنظمة للدوري تعمل رفع قيمة الجوائز المالية، والنزول بمستوي السن، وكذا تقليل عدد اللاعبين المشاركين فوق السن، والعمل علي تكوين منتخب دوري مراكز الشباب بكل محافظة يُمثل المحافظة بشكل كامل ومشاركته في التصفيات النهائية بمسمي منتخبات دوري مراكز الشباب بالمحافظات وفق الاشتراطات الفنية المقرر وضعها لذلك، ويدير منتخب المحافظة أحد النجوم في مجال كرة القدم والتدريب، معلنًا إضافة لاعب تحت السن من مشروع كابيتانو لمنتخب كل محافظة، مع وجود لجنة كشافين للوقوف علي المواهب الكروية واختيار أفضل لاعب وحارس وهداف وفريق الدوري.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن شكره وتقديره لشركة توتال على دعمها لتنفيذ هذا المشروع الرياضي المهم، وأكد على أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية.

وزير الرياضة: مراكز الشباب تشهد حراكًا مجتمعيًا كبيرًا منذ انطلاق الدوري

وقال صبحي : "40 مليون موازنة تقديرية لدوري مراكز الشباب بكل المحافظات يعكس الاهتمام بالشباب، ويشارك انطلاقًا من مرحلة التصفيات، ألف فريق من مراكز الشباب، 30 ألف لاعب، ألف مراقب وحكم، 2 ألف سيارة إسعاف، مراكز الشباب تشهد حراكًا مجتمعيًا كبيرًا منذ انطلاق الدوري".



وأشار وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.



وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلي العمل علي زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.

وعبر السيد توماس شتراوس مدير عام شركة توتال انرجيز إيجبيت، عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة في مصر، الدكتور أشرف صبحي، على تعاونه ودعمه لتنفيذ هذا المشروع الرياضي المهم، مؤكدًا أن هذا التعاون بين الشركة ووزارة الشباب والرياضة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويعكس الروابط القوية بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر.

وأضاف شترواس، أن تنظيم دوري مراكز الشباب يعكس التزام توتال بدعم الشباب والرياضة في مصر، وفرصة لتشجيع الشباب المصري على ممارسة النشاط الرياضي وتعزيز الروح الرياضية بينهم، معربًا عن استعداد الشركة للمشاركة في المزيد من المشاريع الرياضية والاجتماعية في مصر في المستقبل.



ونقل الدكتور نائل عبدالرحمن درويش نائبًا عن وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، تحيات وزير البترول، مشيدًا بالتعاون المثمر بين كافة شركات قطاع البترول وتعاونها المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تكامل الجهود ودعم الشباب.



كما توجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي، على كل الجهود المبذولة في دوري مراكز الشباب ووصوله للنسخة العاشرة من أجل دعم الجهود الداعية إلى خدمة الشباب في مختلف المحافظات.

من جانبه، قدم النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، شكره وتقديره لكل الساعة الحضور، وخصوصًا وزير الشباب والرياضة، علي نجاح دوري مراكز الشباب، وكذلك نجاح جهود الوزير في دعم الاستثمار الرياضي والشبابي.

في ختام الحفل، قام بتوقيع مراسم برتوكول التعاون بين الوزارة وشركة توتال، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والسيد توماس شتراوس مدير عام توتال انرجيز إيجبيت.



وينطلق الدوري 23 يوليو الجاري وحتي النهائي والذي يقام 20 فبراير 2024، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات، ويعتمد الجدول المعلن للمحافظات المًشاركة بأكثر من 20 فريقا، وأما الأقل من 20 فريقا يتم تنسيق المواعيد مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.



ويهدف دوري مراكز الشباب إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية. كما يساعد هذا الدوري في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الشباب من مختلف المحافظات، وتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي.