400 لاعب ولاعبة يشاركون فى المهرجان الرياضى بسيتي كلوب بنها

ياسر رشاد - القاهرة - شارك نحو 400 لاعب ولاعبة من أعضاء أندية سيتي كلوب في المهرجان الرياضي، الذي أعدته إدارة النشاط الرياضي بفرع بنها لتعريف الأعضاء بثمانية ألعاب رياضية من بين الألعاب المتاح ممارستها بالنادي، وهي :

كرة السلة والطائرة واليد والجودو والجمباز وألعاب القوى والخماسي الحديث والسباحة .

ويعتبر المهرجان الرياضى بفرع بنها ضمن خطة مجموعة أندية سيتي كلوب لصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين لخدمة المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب.

حضر المهرجان أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب المشرف على النشاط الرياضي و أشرف الفار مدير النشاط الرياضي و طارق خيري المدير الفني لكرة السلة و حسن يسري المدير الفني لكرة اليد بالمجموعة، بالإضافة إلى نجوم كرة القدم أسامة عرابي ومحمد سعد ومحمد عبد الجليل المديرين الفنيين بأفرع النادي.

وعلى هامش المهرجان ، حرص المسئولون بالمجموعة على الاجتماع بالأعضاء لشرح أهمية مشاركة أبنائهم ، في إطار عزم النادي لتكوين فرق في كافة اللعبات والاشتراك رسميًا في الاتحادات الرياضية باسم سيتي كلوب لخوض المنافسات الرسمية.

وفي نهاية المهرجان قامت إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب بتكريم جميع المشاركين به وتقديم هدايا قيَمة لكل منهم.

وتتطلع مجموعة أندية سيتي كلوب إلى اكتشاف ورعاية المواهب، بهدف افراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وفي شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية بصفة عامة من صميم أهداف وغايات مجموعة سيتي كلوب.