برشلونة يضع شرط وحيد لرحيل رافينها إلي الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعي مسؤولي نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، في مواصلة سلسلة التدعيمات العالمية التي يجريها الفريق في الفترة الحالية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2023/2024 من دوري روشن للمحترفين.

ودخل الهلال السعودي في مفاوضات مع نجم فريق برشلونة رافاييل رافينها، وذلك لضمه الصيف الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن تفاصيل العرض السعودي لضم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رافينها، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة لن يفكر في مناقشة أي عرض لرحيل رافينها إلا إذا كان بأكثر من 40 مليون يورو.

كما تسعي إدارة نادي الهلال السعودي في الفترة الحالية للتعاقد مع الجناح الأيمن، نيكولو زانيولو صاحب الـ 24 عامًا، لاعب جالتا سراي الحالي وفريق روما الإيطالي السابق.

يذكر أن إدارة نادي الهلال السعودي أبرمت ثلاث صفقات خلال الـ “ميركاتو الصيفي” بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، يونيو الماضي، وأخيرًا الصربي سيرجي سافيتش.

وفاز الهلال السعودي على نظيره ولفسبرجر النمساوي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم أمس الجمعة في معسكر النمسا التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.