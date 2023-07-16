رونالدو وبروزوفيتش يخوضا برنامج تأهيلي خاص قبل مواجهة سيلتا فيجو

ياسر رشاد - القاهرة - وضع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي برنامج تأهيلي خاص لثنائي الفريق كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لتجهيزهم للفترة المقبلة.

وُيقيم معسكر النصر في مدينة فارو البرتغالية تجهيزاً للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يلتقي مع فريق سيلتا فيجو غدًا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كاسترو يرغب فى تجهيز الثنائي للقاء سلتا فيجو الودي غدًا، ضمن برنامجه استعدادًا للموسم الجديد.

توصلت إدارة نادي النصر السعودي لاتفاق شبه نهائي مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، للحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن نادي النصر اتفق مع ساديو ماني على الشروط الشخصية كافة، تبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة مع بايرن ميونخ لحسم الصفقة نهائيًا.

وذكرت المصادر أن نادي النصر هو أول من فاوض وكيل أعمال النجم السنغالي، وأن الأهلي دخل على خط المفاوضات في وقت متأخر، بينما وصلت المفاوضات مع العالمي لمرحلة متقدمة.

ونجح النصر حتى الآن في حسم صفقة وحيدة فقط بالتعاقد مع نجم الوسط الكرواتي المتميز بروزوفيتش، بينما مازالت التحركات على قدم وساق لحسم المزيد من الصفقات المميزة لدعم الفريق.