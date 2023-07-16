كريستيانو رونالدو أمام الزمالك .. موعد مباراة النصر والأبيض المرتقبة بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة على الصعيد العربي ، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره النصر السعودي لحساب منافسات مرحلة المجموعات من البطولة العربية المسماة كأس الملك سلمان في نسختها الحالية. ، خلال المباراة إقامتها في تمام السادسة من مساء يوم 3 أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.





ومن المنتظر قيادة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي أمام الزمالك خلال المواجهة.

مواجهات الزمالك بالبطولة ..

ويبدأ فريق نادي الزمالك مواجهاته في مسابقة البطولة العربية بملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، مساء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة السعودية.

أما المواجهة الثانية للفارس الأبيض تأتي أمام نظيره الشباب السعودي، يوم الإثنين 31 يوليو، في تمام السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالمملكة العربية السعودية.

أما المواجهة الثالثة والأخيرة في مرحلة دور المجموعات للقلعغة البيضاء تأتي ملاقاة نظيره النصر مساء يوم الخميس الموافق 3 أغسطس، في تمام السادسة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف بالسعودية.

الزمالك وفاركو .. من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، وتُذاع المباراة عبر قناة ON Time Sports 2 HD ، لحساب منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ويخوض الأبيض مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة، تمكن من الحصول عليها بعد أن خاض 33 مباراة، بواقع 17 فوزًا، و8 تعادلات، و8 هزائم.

فيما يحتل فاركو المرتبة العاشرة بعد أن خاض نفس عدد المباريات، ولكن فاز في 9 مواجهات فقط، وتعادل 14 مرة، ونال الهزيمة 10 مرات.

وتأتي قائمة الزمالك في لقاء الليلة على النحو التالي : حراسة المرمى كل من محمد عواد - محمد صبحي.

في خط الدفاع عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبد الرحيم " ايشو" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.