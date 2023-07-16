صبحي: 40 مليون جنيه موازنة تقديرية لدوري مراكز الشباب بكل المحافظات يعكس اهتمام الدولة بالشباب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم رصد 40 مليون جنيه كموازنة تقديرية لدوري مراكز الشباب بكل المحافظات، لافتًا إلى أن هذا الرقم يعكس الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة حريصة على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

اختيار أفضل لاعبين من مراكز الشباب



ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن هذا الاهتمام يهدف إلى اختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

وزير الرياضة: توفير كل الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح دوري مراكز الشباب وتحقيق أهدافه

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلي العمل علي زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لحفل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة توتال انرجيز لتنفيذ دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، وتنظيم الدوري وتوفير الدعم اللازم له ومهمة تنظيم المنافسات والإشراف عليها، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره المهم في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلًا عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.