أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة فاركو الليلة.. إنفو جراف

قاد الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 13 مباراة قبل مواجهة فاركو، بواقع عشرة لقاءات بالدورى و3 لقاءات بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 9 انتصارات وتعادلين وخسر مرتين، وسجل الزمالك تحت قيادته 26 هدفاً وتلقت شباكه 14.

واستقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح فرصة المشاركة للاعبين البدلاء وبعض الشباب فى مواجهة فاركو، حيث يرغب فى تجربة بعض اللاعبين الشباب ومنحهم فرصة المشاركة فى مباراة رسمية، مع تجربة بعض البدلاء، خاصة فى ظل انتهاء الموسم، إلا إن المدير الفنى سيقوم بعمل مزيج ما بين البدلاء والشباب والأساسيين خاصة فى ظل رغبته فى حصد الثلاث نقاط حتى يستمر فى المركز الثالث.

وعكف أوسوريو على معالجة الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ31 ببطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف، ومن أبرز الأخطاء خطة المباراة، والتشكيل الأساسي، والبدء بلاعبين قادمين من المنتخب الأولمبى من البداية، ويحاول أوسوريو تجنب تكرار الأخطاء فى مواجهة فاركو.



