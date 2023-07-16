شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معايير اتحاد الكرة لاختيار مدربى منتخبات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب اتحاد الكرة من إعلان تشكيل الأجهزة الفنية لعدد من المنتخبات الوطنية فى المرحلة المقبلة، ضمن خطة مجلس إدارة الاتحاد لتطوير المنتخبات بما يخدم المنتخب الوطنى الأول فى النهاية.

س: ما هى المنتخبات التى سيتم تشكيلها الفترة المقبلة؟

ج: سيتم تشكيل 4 منتخبات خلال الفترة المقبلة، هى منتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2008 و2009، نظراً لوجود ارتباطات رسمية لهذه الأعمار خلال الفترة المقبلة.

س: متى يجتمع اتحاد الكرة لمناقشة هذا الملف؟

ج: يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مهماً الأسبوع الجاري، لاعتماد المعايير الخاصة باختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية التى سيتم تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم مراعاة بعض الشروط الواجب توافرها فى المدربين الجدد.

س: ما هى المعايير التى وضعها اتحاد الكرة لاختيارات المدربين؟

ج: كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين، والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى، وكذلك ناديه، والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة، مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

س: كيف سيتم اختيار المدربين بعد ذلك؟

ج: سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير، ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة.