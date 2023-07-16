شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يرفض عرض المصرى لضم سيلا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي السكة الحديد العرض المقدم من النادي المصري لضم الإيفواري سيلا سيرياك لاعب خط وسط الفريق، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المرتقب.

وجاء رفض مسئولى نادي السكة الحديد بسبب ضعف المقابل المادى المقدم من النادي المصري.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة ميمي عبد الرازق، مد معسكر الفريق البورسعيدى فى برج العرب، استعداداً لخوض مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى تجمع المصري وسيراميكا السبت المقبل.

وتعرض النادي المصري للهزيمة بهدف نظيف فى الجولة 34 والأخيرة بالدوري أمام سموحة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأجل مسئولو النادي المصري إعلان قائمة الراحلين عن الفريق لفرض حالة من التركيز على الجميع استعداداً لمباراتي الأهلي فى الدوري، وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

ويلتقي المصري مع سيراميكا 22 يوليو الجاري فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بينما يواجه الأهلي فى آخر مبارياته بالدوري يوم 26 يوليو الجاري.