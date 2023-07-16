شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يدعم دفاع الزمالك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء مدافع الزمالك لصفوف فريقه بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، من أجل تدعيم دفاع الفارس الأبيض فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أبدى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو إعجابه باللاعب.

ويدعم محمود علاء دفاع الزمالك فى البطولة العربية التى سيشارك بها الأبيض، ويبدأ مشواره بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى يوم 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر يوم 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق لما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

ويستكمل محمود علاء، برنامجه العلاجى بعد تعرضه للإصابة فى أوتار الأنكل، حيث يحتاج اللاعب للتأهيل لمدة 10 أيام ليصبح جاهزًا للمشاركة فى التدريبات، والانتظام فى مران الزمالك.

ومن المنتظر أن ينضم محمود علاء للزمالك عقب مواجهة الأبيض وفاركو التى ستقام مساء اليوم، وهى المباراة الأخيرة للفريق فى الدورى بهذا الموسم، على أن يستكمل المدافع الدولى برنامجه التأهيلى تحت إشراف طبيب القلعة البيضاء الدكتور محمد أسامة.